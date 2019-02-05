برناردو سيلفا: الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

قال برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي إن آمال فريقه في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستعتمد على كيفية التعامل مع الأيام الخمسة المقبلة حيث سيواجه إيفرتون وتشيلسي.

ويملك سيتي 59 نقطة من 25 مباراة ويتأخر بثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر الذي تعادل 1-1 مع وست هام يونايتد يوم الاثنين وأكد سيلفا أن فريقه سيكون في حاجة إلى الفوز على إيفرتون غدًا الأربعاء.

وإذا فاز فريق بيب غوارديولا في ملعب جوديسون بارك فإنه سيتصدر الدوري لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول وقبل أن يواجه تشيلسي رابع الترتيب يوم الأحد.

وقال سيلفا للصحفيين “سنخوض مباراتين صعبتين أمام إيفرتون وتشيلسي ونريد الفوز بهما. إذا لم نحقق الفوز ستصبح الأمور صعبة في المنافسة على لقب الدوري”.

وفاز سيتي 3-1 على أرسنال يوم الأحد ليتعافى سريعًا من الهزيمة المفاجئة أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة السابقة لكن سيلفا يعتقد أنه لا يزال بوسع فريقه التطور.

وأضاف: “نحن نعرف أنه ينبغي أن نتطور.. أحيانًا لا نلعب بالشكل المميز الذي نريده. يجب أن نتطور في هذا الأمر ونتعرف على الأخطاء التي نرتكبها، الأجواء بين اللاعبين رائعة والجميع يحاولون مساعدة بعضهم البعض.. لذا نريد أن نصبح أفضل كلاعبين وكفريق ونحاول الفوز ببعض الألقاب في نهاية الموسم”.