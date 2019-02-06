آرسنال يتبع خطة جديدة للتخلص من مسعود أوزيل

يخطط أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، لإبقاء مسعود أوزيل بعيدًا عن الفريق الأول، فيما تبقى من الموسم الحالي لإرغامه على الرحيل في الصيف المقبل.

ورفض لاعب وسط ريال مدريد السابق الرحيل عن النادي اللندني خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، مفضلًا البقاء في آرسنال والاستمتاع براتبه الضخم.

وكشف ديفيد أورنشتاين، الصحفي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، عن أن المدفعجية حريصون على توفير الملايين التي يحصل عليها أوزيل؛ بسبب راتبه الضخم البالغ 350 ألف إسترليني أسبوعيًا.

واستغل أوزيل البالغ عمره 30 عامًا رحيل أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد في يناير/كانون الثاني 2018، في توقيع صفقة مذهلة تضمن حصوله على 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع حتى عام 2021.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية، إن هذه الصفقة تسببت في إحباط الكثيرين داخل النادي، في ظل أن الكثير يرون أن الدولي الألماني السابق لا يستحق هذا العقد الضخم، بينما يعتقد آخرون أن أجره أكثر من اللازم.

وشارك أوزيل في 13 مباراة بالدوري هذا الموسم، وجلس على مقاعد البدلاء في الخسارة 3-1 أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

وأصبح العام الماضي أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يصل إلى 50 تمريرة حاسمة في 141 مباراة، لكنه الموسم الحالي صنع تمريرة واحدة فقط.

ويبدو أن ضم دينيس سواريز من برشلونة الشهر الماضي دفع النادي للمزيد من تجاهل أوزيل، وحثه على الرحيل بأي طريقة.

لكن أجره الضخم يجعل آرسنال يعاني من الحصول على نادٍ قادر على دفع راتبه، وهو ما رفضه إنتر ميلان الشهر الماضي.

وأثر عدم رحيل أوزيل خلال فترة الانتقالات الشتوية على صفقات النادي، الذي لم يتعاقد سوى مع سواريز في ظل تمسك أوزيل براتبه والبقاء مع النادي.