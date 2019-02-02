ماذا قال غوندوغان نجم مانشستر سيتي عن أزمة مسعود أوزيل في آرسنال؟

أعرب إيلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي عن اندهاشه الشديد من وضع مواطنه مسعود أوزيل مع آرسنال، وعدم مشاركته في الكثير من المباريات هذا الموسم.

ونقلت العديد من التقارير تكهنات بشأن مستقبل اللاعب الألماني مع “الغانرز”، حيث ارتبط أكثر من مرة بخطوة الرحيل رغم أنه وقع عقدًا جديدًا في شهر فبراير الماضي.

ويعاني أوزيل من الابتعاد عن قائمة فريقه هذا الموسم، حيث غاب عن عدة مباريات، سواء للإصابة أو لقرار تكتيكي من قِبل المدرب أوناي إيمري.

وقال غوندوغان في تصريحات نشرتها صحيفة “مترو”: “أعتقد أن الناس دائمًا ما ينتقدون أوزيل لأنهم يعتقدون أن أداءه في الملعب ليس جيدًا وأنه لا يهتم بذلك كثيرًا”.

وأضاف: “ولكن يجب على الناس تقبّل فكرة وجود عدة أنواع من اللاعبين، من ضمنهم لاعبون مثل أوزيل يحتاجون إلى الهدوء من أجل التركيز في مبارياتهم”.

وتابع: “من الصعب جدًا الدفاع عن هذا النوع من اللاعبين، هم يجعلون كل شيء يبدو سهلًا للغاية وأظن أنك تنسى أحيانًا تقدير هذا النوع من الأشياء، مشاهدة المباريات أمر مختلف تمامًا عن ما يحدث على أرض الملعب”.

وأردف: “أن لا يشارك لاعب مثل أوزيل بانتظام، لاعب مثله يمتلك تلك الموهبة، هو أمر لم يُدهشني أنا فقط، بل أدهش الكثيرين، بالطبع لدي تعاطف معه لأنني أعلم أنه كلما كنت تلعب بشكل أكثر انتظامًا، كلما كان الأمر أسهل لأنك تمتلك الإيقاع وتستمر في العمل فقط ولا تفكر في أشياء معينة أكثر من اللازم”.

وشدد: “من خلال خبرتي في مانشستر سيتي في العامين الماضيين، عندما تحصل على فرص للعب المنتظم ثم تجد لاعبًا آخر يقدم جودة مماثلة ويلعب بشكل جيد، يواجه المدرب هنا مهمة صعبة للغاية، سيكون عليه اختيار الأفضل”.

وأتم: “هذا أمر صعب للغاية للقيام به، في فريق مثل مانشستر سيتي وآرسنال وغيرها من الأندية الكبيرة، من الصعب جدًا أن يكون اللاعبون الـ 11 هم الذين يبدأون كل أسبوع”.