أليسون بيكر: نادي ليفربول يرتكب أخطاءً “سخيفةً”.. وسنقاتل للفوز بالدوري الإنجليزي

قال البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، إن اللاعبين يتعيَّن عليهم القتال في المراحل المتبقية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كي يستعيد “الريدز” اللقب الغائب منذ 29 عامًا.

وخسر ليفربول 4 نقاط متوالية بعد التعادل مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد في المباراتين الأخيرتين من “البريمييرليغ”.

وأصبح الفارق 3 نقاط بين ليفربول، متصدر المسابقة، ومانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، الذي يلتقي إيفرتون مساء اليوم في افتتاح المرحلة الـ26 للمسابقة.

وتابع أليسون بقوله، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، اليوم الأربعاء: “ارتكبنا أخطاءً سخيفة في المباراة الأخيرة أمام وست هام، بعض اللاعبين كانوا يشعرون بالتوتر، وهو ما أثّر على أدائهم، وفقدنا الكرة مرارًا في وسط الملعب”.

وأضاف: “لاعبو وست هام استغلوا الفرصة جيدًا، وفي الوقت الذي بدأنا فيه استعادة الثقة قليلًا، ارتكبنا خطأً سخيفًا في وسط الملعب، وأحرزوا هدف التعادل، وفي تلك اللحظة شعرنا أن المباراة تهرب من بين أيدينا”.

وأردف أليسون: “أعتقد أن ليفربول يسير على الطريق الصحيح، ولكن لم يعد لدينا أيّ مجال للتراجع مرَّة أخرى، إذا أردنا أن نكون الأبطال، يتعيَّن علينا أن نفوز بجميع المباريات المقبلة”.

ويستضيف ليفربول، يوم السبت المقبل، نادي بورنموث على ملعب أنفيلد، في المرحلة الـ26 للبطولة، ويخشى الريدز المزيد من فقد النقاط، خاصة في ظل مفاجآت الفريق الضيف الذي سحق تشيلسي برباعية نظيفة في المرحلة قبل الماضية.