نادي ليفربول يضم تشامبرلين لتشكيلته في دوري أبطال أوروبا

ضم نادي ليفربول لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين، لتشكيلته في مراحل خروج المغلوب لدوري أبطال أوروبا، بينما يستعد الدولي الإنجليزي للعودة إلى المباريات بعد غياب أكثر من تسعة شهور بسبب إصابة في الركبة.

وخضع اللاعب البالغ عمره 25 عامًا لجراحة بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، خلال مواجهة روما في قبل نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، ليغيب عن تشكيلة إنجلترا في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

ورغم المخاوف من احتمال غيابه عن الموسم الحالي بالكامل، إلا أن يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أكد في ديسمبر كانون الأول الماضي أن اللاعب أحرز تقدمًا في برنامج تعافيه، وسيكون حاضرًا مع الفريق في النصف الثاني من الموسم.

ويستضيف ليفربول، وصيف بطل النسخة السابقة، بايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال في 19 فبراير شباط الحالي.