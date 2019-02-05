أرقام أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول تكشف تراجعًا مخيفًا في مستواه

فقد ليفربول 7 نقط في الخمس لقاءات الأخيرة، ليفقد الفارق الكبير عن منافسه مانشستر سيتي، الذي تراجع لـ3 نقط، كما لا يبتعد توتنهام الثالث عن القمة سوى بـ5 نقط، وفشل الفريق بالفوز في آخر لقاءين، وتعادل بنفس النتيجة 1-1 أمام ليستر سيتي وويستهام يونايتد.

وأظهر دفاع ليفربول بعض القلق لجماهيره، خصوصًا أنه قدم موسمًا جيدًا، وكان أحد أسباب تقدم الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الإصابات التي ضربت 3 من أفضل لاعبيه، أثرت على مستواه بشكل ملحوظ.

وحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فالحارس أليسون باكير يعتبر بدوره مقلقًا لفريق ليفربول والطاقم الفني؛ لكونه تلقى 8 أهداف من 12 تسديدة فقط، في ال6 لقاءات الأخيرة.

وفشل الحارس البرازيلي الذي كلف الفريق حوالي 69 مليون جنيه إسترليني، من التصدي لثلثي التسديدات على مرماه.

وفي مقارنة للصحيفة، فالحارس البرازيلي تلقى 52 تسديدة في 19 لقاء الأولى، ولم يدخل مرماه سوى 7 أهداف، بمعدل تصدي وصل لـ86،54 %، بينما في اللقاءات الستة الأخيرة تلقى 8 أهداف من 12 تسديدة، وتراجع معدل التصدي لـ33،33 %.

ورغم مشاكل الدفاع، فبعض الأهداف الأخيرة يتحمل مسؤوليتها، ومنها هدفان أمام كريستال بالاس، كما أفلت من أهداف محققة أمام ويستهام يونايتد.

وحسب الصحيفة، يحتاج ليفربول لاستعادة تنظيمه الدفاعي الجيد، قبل مواجهة بورنموث، الذي سجل 4 أهداف في مرمى تشيلسي، خلال الجولة الماضية.