غوارديولا يتوقع مزيدًا من التقلبات في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن الانتقادات بشأن تقلص فرص فريقه في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز كانت متسرعة، وتوقع حدوث المزيد من التقلبات في الصراع على اللقب.

ومنح تعادل ليفربول في مباراتين متتاليتين منافسه صاحب المركز الثاني الفرصة للعودة للصدارة، لأول مرة منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في حال فوزه على إيفرتون، غدًا الأربعاء.

وشدد غوارديولا على ضرورة التحلي بالهدوء خلال الصراع على اللقب، وتوقع حدوث نتائج مفاجئة حتى نهاية الموسم نظرًا لارتفاع مستويات المنافسين.

وقال غوارديولا للصحفيين، اليوم الثلاثاء: “قبل ثلاثة أو أربعة أيام كنا خارج السباق على الفوز باللقب، وكان ليفربول هو البطل. الآن بات بإمكاننا استعادة الصدارة.

“نحاول الحفاظ على الهدوء. ستكون هناك مفاجآت في النتائج وصعوبة كبيرة خلال المباريات للفوز في كل مباراة. الأندية البعيدة عن المنافسة قادرة على صنع المشاكل في كل لقاء”.

وأضاف المدرب الإسباني: “أكثر ما أخشاه هو ضرورة ألا ننسى من نحن كفريق، وأن نؤدي ما يجب علينا القيام به. هذا ما أرغب في مشاهدته بعدها سننظر للنتائج ونتابع ترتيب الجدول”.

وتعافى سيتي من آثار الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد، الأسبوع الماضي، لينتصر على آرسنال 3-1، يوم الأحد الماضي.

وردًا على سؤال عما إذا كانت هذه النتيجة أثرت على الحالة المعنوية للاعبين، قال غوارديولا: “أريد أن أرى لاعبي الأندية التي أدربها، سواء سابقًا أو في المستقبل، غير سعداء حال عدم الفوز.

“لا أريد أن أرى اللاعبين يضحكون بعد الخسارة. مهمتي ستكون تحققت عندما يضحكون بعد الفوز”.

وقال أيضًا: إن سيتي لا يملك الوقت للاستمتاع بالانتصارات؛ بسبب جدول المباريات المزدحم، حيث يخوض الفريق مباراة كل ثلاثة أيام.