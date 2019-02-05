كلبة الأرجنتيني إيميليانو سالا تنتظر عودته إلى المنزل (صورة)‎‎

نشرت شقيقة الأرجنتيني إيميليانو سالا صورة مؤثرة لكلبة لاعب كرة القدم وهي جالسة عند الباب؛ في انتظار عودته إلى المنزل.

تمت مشاركة الصورة حديثًا، بعد العثور على حطام الطائرة المفقودة وبداخلها جثة صباح الأحد، والتي كان على متنها “إيميليانو” (28 عامًا) والطيار “ديفيد إيبوتسون” (59 عامًا)، وحتى الآن ما زالا في عداد الموتى، إذ كشف الخبراء أن الجثة قد تكون لـ “إيميلانو” أو الطيار.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، شاركت “رومينا” شقيقة اللاعب الارجنتيني صورة الكلبة “نالا” على فيس بوك، وهي تنتظر عند الباب وتحدق أمامها، وعلقت: “نالا تنتظرك أيضًا”.

يُذكر أن الكلبة “نالا” كانت أحد أسباب عودة “سالا” إلى فرنسا، بعد توقيعه صفقة وانضمامه إلى نادي “كارديف سيتي”، حيث أراد توديع فريقه السابق في نادي “نانتس” قبل أن يعود إلى ويلز.

هذا واصطحب “سالا” كلبته “نالا” إلى منطقة القنال الإنجليزي، قبل البدء في عملية نقلها إلى بريطانيا للعيش معه.

ويجدر بالذكر، أن كلًا من “سالا” والطيار غادرا مدينة “نانت” الفرنسية للسفر إلى “كارديف” في 21 يناير، عندما وقعت الفاجعة واختفت الطائرة فوق القنال.

وعلى الرغم من إلغاء عملية البحث الرسمي بعد 4 أيام من اختفاء الطائرة، إلا أن أصدقاء سالا وأسرته وعشاقه، اجتمعوا معًا لتكليف فريق بحث خاص لاستمرار عملية البحث وعدم فقدان الأمل.

وبالفعل، في صباح يوم الأحد، أُوتيت جهود فريق البحث ثمارها، وتم تحديد موقع حطام الطائرة “بايبر ماليبو”، كما عُثر على جثة لم يتضح بعد ما إذا كانت تعود للأرجنتيني “سالا” أم للطيار.

هذا ولم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن رفع حطام الطائرة من القاع، وعن ذلك الكشف المؤلم، قال “هورايشو” والد “سالا”: “لا أستطيع تصديق ذلك، فهذا بمثابة حلم..حلم سيء، أنا يائس”.