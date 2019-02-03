العثور على طائرة الأرجنتيني إيميليانو سالا في بحر المانش

أعلنت عائلة الأرجنتيني إيميليانو سالا عن العثور على الطائرة التي كانت تقله من نانت نحو كارديف قبل اختفائها في بحر المانش.

وبحسب دافيد ميرانس الخبير البحري الذي يعمل مع مديرية الحوادث الجوية المكلفة بالقضية، فإن باخرة بحث حددت مكان الطائرة في بحر المانش.

وكانت الطائرة قد اختفت عن رادار المراقبة يوم 22 يناير الماضي وعلى متنها اللاعب إيميليانو سالا وربانها دافيد إيبتسون.

وكان اللاعب في طريقه للانتقال إلى فريقه الجديد كارديف سيتي الذي دفع 15 مليون جنيه إسترليني لنانت الفرنسي مقابل التعاقد معه.

وسجل سالا، البالغ من العمر 28 عامًا، 12 هدفًا في 19 مباراة مع نانت هذا الموسم.