غوندوغان يعترف بأفضلية نادي ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

غندوغان: خروج ليفربول من بطولتي الكأس يمنحه أفضلية في الدوري

قال إيلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي، إن خروج ليفربول من مسابقتي الكأس المحليتين منحه أفضلية في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأنه سيخوض مباريات أقل من حامل اللقب الذي لا يزال ينافس في 4 بطولات.

وخرج فريق المدرب يورغن كلوب من الدور الثالث لبطولتي كأس الاتحاد وكأس رابطة الأندية المحترفة، بينما ينافس مانشستر سيتي في 4 بطولات، وسيواجه تشيلسي في نهائي كأس الرابطة في 24 فبراير الحالي.

ويتأخر مانشستر سيتي بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، الذي سيحل ضيفًا على ويستهام يونايتد في وقت لاحق اليوم الإثنين.

ويرى غوندوغان أن جدول مباريات ليفربول غير المزدحم ربما يصب في مصلحة مدربه السابق يورغن كلوب، كما سبق أن حدث حينما كان يتدرب تحت قيادته في بروسيا دورتموند الألماني وفاز باللقب المحلي مرتين متتاليتين عامي 2011 و2012.

وقال غوندوغان للصحفيين: “كنا نملك أفضلية اللعب كل يوم سبت فقط، مع وجود فرصة كافية للراحة، يمر (كلوب) بالظروف ذاتها مع ليفربول. يخوض منافسات الدوري ودوري أبطال أوروبا فقط”.

“عندما يكون ذهنك صافيًا ولا تشعر بالقلق سيمكنك مواصلة الانتصارات، هذا ما كنت أشعر به عندما كنت في صفوف بروسيا دورتموند”.

“ربما يمنحهم هذا أفضلية، وهو أمر لا يمكننا تغييره، فعلى كل فريق أن يخوض مبارياته”.