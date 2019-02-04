أهداف مباراة ليفربول وويستهام.. ساديو ماني يتقدم وميشيل أنطونيو يتعادل (فيديو)

سجل المهاجم السنغالي ساديو ماني الهدف الأول لناديه ليفربول، في المباراة التي تجمع الريدز مع ويستهام، في ختام منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى ماني كرة عرضية من جيمس ميلنر، ليستقبلها ثم يلتف ويسجل بشكل رائع في الدقيقة 22.

وتعادل ميشيل أنطونيو لويستهام في الدقيقة 28، بتسديدة من داخل المنطقة، بعد تمريرة من فيليبي آندرسون.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما يحتل ويستهام يونايتد المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ليفربول 4/0، ويأمل ليفربول باستعادة توازنه بعدما تعادل 1/1 مع ليستر سيتي في الجولة الماضية.

ويست هام 0 × 1 ليفربول | هدف ماني pic.twitter.com/vl1bZCyPfp — ….. (@sjhYhiAGtF8KgxM) ٤ فبراير ٢٠١٩