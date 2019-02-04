مباراة وست هام ضد ليفربول.. هل يخطف فيرجيل فان دايك لقب محمد صلاح؟

يخوض نادي ليفربول اختبارًا صعبًا خارج أرضه، عندما يواجه، مساء اليوم الاثنين، فريق وست هام يونايتد، على ملعب لندن الأولمبي، في المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يتربع على قمة المسابقة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي حقق فوزًا كبيرًا على آرسنال 3-1، أمس الأحد، على ملعب الاتحاد، ليضيق الخناق على الريدز.

منافسة حامية

ويشهد الموسم الجاري منافسة حامية الوطيس بين ليفربول ومانشستر سيتي، حامل اللقب، الذي يرغب في الحفاظ على لقبه، في حين يحلم ليفربول باستعادة البطولة الغائبة عن آنفيلد منذ عام 1990.

على صعيد متصل، فإن التقارير في الصحافة البريطانية بدأت الحديث عن لقب من نوع آخر، وهو أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم، وهو اللقب الذي تُوّج به المصري الدولي محمد صلاح الموسم الماضي، مع كونه أيضًا هداف البطولة برصيد 32 هدفًا.

صراع محمد صلاح وفان دايك

ويتربع صلاح على قائمة هدافي البريميرليغ هذا الموسم برصيد 16 هدفًا، في ظل ملاحقة الغابوني بيير أيمريك أوباميانغ لاعب آرسنال، بـ15 هدفًا، ثم هاري كين وسيرجيو أغويرو، نجمي توتنهام والسيتي، على الترتيب برصيد 14 هدفًا.

ويرى هاري ريدناب، المدرب الإنجليزي المخضرم، أن الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، هو الأقرب حتى الآن للفوز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم.

وقال ريدناب، المدرب السابق للعديد من الأندية الإنجليزية، وعلى رأسها بورنموث وتوتنهام، إن فان دايك مدافع ليفربول يوجد الآن في مكانة لا يستطيع أحد منافسته فيها.

ماذا أضاف فان دايك إلى ليفربول؟

ومنذ انضمام فان دايك إلى ليفربول في يناير 2018، من نادي ساوثهامبتون، بوصفه أغلى مدافع في العالم، فإن الهولندي الدولي لعب مع الريدز 52 مباراة، خرج فيها ليفربول بشباك نظيفة في 26 لقاء، وهو ما يعني أن اللاعب كان له دور مميز وحيوي في تعزيز دفاعات الريدز.

وتابع ريدناب: “لا يمكن لأحد أن ينافس فان دايك حاليًا، لقد أصبح صخرة دفاعية لا غنى عنها في ليفربول، وأصبح عنصرًا لا غنى عنه في حلم ليفربول لاستعادة لقب البريميرليغ بعد غياب 29 عامًا”.

وأردف: “يجب أن يحذر محمد صلاح من أن زميله في ليفربول فان دايك أصبح يمثل خطرًا عليه، لأنه يقترب من خطف اللقب الذي فاز به المصري الدولي الموسم الماضي عن جدارة”.

وأشاد ريدناب بمهاجم توتنهام الدولي الإنجليزي هاري كين، وقال إنه أهم لاعب على الإطلاق في صفوف السبيرز.