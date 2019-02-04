ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف ساديو ماني في مباراة ليفربول وويستهام (صورة)

افتتح النجم السنغالي ساديو ماني التسجيل في المباراة التي تجمع ناديه ليفربول مع ويستهام، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ماني في الدقيقة 22، بعدما تلقى تمريرة عرضية من جيمس ميلنر.

ورفع ساديو ماني رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، في حين يتصدر النجم المصري محمد صلاح جدول الترتيب برصيد 16 هدفًا.

ويأتي في المركز الثاني بيير-إيميريك أوباميانغ لاعب آرسنال، وفي رصيده 15 هدفًا، ثم هاري كين مهاجم توتنهمام، وسيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، ولكل منهما 14 هدفًا.

وسجل إدين هازارد نجم تشيلسي 12 هدفًا، ويحتل المركز الرابع على لائحة هدافي الدوري الإنجليزي.

وفي المركز الخامس يأتي 7 لاعبين، وسجل كل منهم 10 أهداف وهم: كاليوم ويلسون (بورنموث)، ريتشاردليسون دي أندرادي (إيفرتون)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، ألكسندر ميتروفيتش (فولهام)، غلين موراي (برايتون)، ساديو ماني (ليفربول)، هيونغ مين سون (توتنهام).

وفيما يلي ترتيب أبرز هدافي الدوري الإنجليزي:

1. محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

2. بيير-إيميريك أوباميانغ، آرسنال، 15 هدفًا.

3. هاري كين (توتنهام)، وسيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، ولكل منهما 14 هدفًا.

4. إدين هازارد، تشيلسي، 12 هدفًا.

5. كاليوم ويلسون (بورنموث)، ريتشاردليسون دي أندرادي (إيفرتون)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، ألكسندر ميتروفيتش (فولهام)، غلين موراي (برايتون)، ساديو ماني (ليفربول)، هيونغ مين سون (توتنهام)، ولكل منهم 10 أهداف.