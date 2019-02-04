كل ما تريد معرفته عن مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

يخوض نادي ليفربول اختبارًا صعبًا أمام مضيفه وست هام يونايتد، مساء الاثنين، في ختام الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

يسعى ليفربول للفوز ومواصلة تعزيز الصدارة، ولكن طموحات الريدز تصطدم بعناد فريق وست هام، الذي يقوده المدرب التشيلي مانويل بيليغريني، الذي يسعى أيضاً لتقديم هدية للفريق الذي حصد معه لقب البريمييرليغ من قبل، وهو مانشستر سيتي.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة وست هام وليفربول.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت القاهرة، على ملعب “لندن” الأولمبي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب. وحصد الريدز 19 انتصارًا مقابل 4 تعادلات وهزيمة وحيدة. ويملك ليفربول ترسانة هجومية مميزة ساهمت في تسجيله 55 هدفًا، بينما استقبل 14 هدفًا فقط، وهو الدفاع الأقوى.. ويعد المصري محمد صلاح هداف الريدز برصيد 16 هدفًا.

ويحتل وست هام مع المدير الفني المخضرم مانويل بيليغريني المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة. وحصد الفريق اللندني 9 انتصارات، وتلقى 11 هزيمة، وتعادل 4 مرات.. وسجل وست هام 30 هدفًا واستقبل 37 هدفًا. ويعد البرازيلي فيليبي أندرسون هداف الفريق برصيد 8 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 12 أغسطس الماضي، وفاز به ليفربول برباعية دون رد.

ضغوط الصدارة

يسعى ليفربول لمواصلة تعزيز الصدارة، خاصة في ظل ملاحقة مانشستر سيتي، الذي فاز على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأصبح الفارق نقطتين قبل لقاء ليفربول ووست هام.

تعادل ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة الماضية، وهو ما يزيد الضغوط على الريدز من أجل تحقيق الفوز وتعزيز الصدارة. ويعاني الفريق دفاعيًا مع غياب الثنائي جوزيف غوميز وترينت أرنولد، ولكن كلوب يدرك جيدًا أهمية العودة من لندن بالفوز لمواصلة المشوار بثقة أكبر.

يعتمد ليفربول على خطته المعتادة 4-3-3 بوجود الحارس أليسون باكير، وأمامه الرباعي ديان لوفرين وفيرجيل فان ديك كقلبي دفاع، ويخوض جيمس ميلنر دور الظهير الأيمن، بينما يقود خط الوسط جورجينهو فاينالدوم وفابينو أو جوردان هندرسون مع نابي كيتا.

يراهن كلوب على انتفاضة المثلث الهجومي بقيادة محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، ولكن محمد اليماني، مهاجم ستاندرليغ البلجيكي الأسبق، أكد لـ”إرم نيوز” أن كلوب مطالب بأفكار جديدة في الجانب الهجومي، خاصة مع فرض المنافسين الرقابة على صلاح وماني بشكل مكثف.

وأضاف: “بيليغريني يملك خبرات البريمييرليغ، ولن يترك مساحات لصلاح وماني، وسيلعب بحماس لوجود جماهيره وقدرات لاعبيه المميزين أيضًا”.

أسلحة بيليغريني

يراهن بيليغريني على أسلحته من لاعبين أصحاب خبرات بجانب بعض العناصر المميزة في تشكيلة وست هام، الذي يسعى للفوز للابتعاد خطوات عن مناطق صراع البقاء في الدوري، بجانب أن بيليغريني يسعى لتقديم هدية للسيتي، فريقه الأسبق.

يفتقد وست هام عدة لاعبين مميزين، على رأسهم جاك ويلشير ولوكاس بيريز ومانويل لانزيني وأندري يارمولينكو ووينستون ريد. ويعتمد بيليغريني على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس لوكاسز فابيانسكي، وأمامه الرباعي أنغلو أوغبونا وعيسى ديوب وبابلو زاباليتا وآرون كريسويل للدفاع.

ويعتمد وست هام على ثنائي الارتكاز ديكلان رايس ومارك نوبيل، وأمامهما سمير نصري وفيليبي أندرسون وروبرت سوندغراس، بينما يقود الهجوم المخضرم أندي كارول.