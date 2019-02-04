بيليغريني قبل مباراة وست هام ضد ليفربول: الخروج من مسابقتي الكأس يمنح “الريدز” أفضلية على مانشستر سيتي

قال مانويل بيليغريني، مدرب وست هام يونايتد، إن خروج نادي ليفربول من مسابقتي الكأس المحليتين، يمنحه أفضلية على مانشستر سيتي في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيستعيد ليفربول التقدم على سيتي بفارق خمس نقاط إذا فاز على وست هام، اليوم الاثنين، ويعتقد بيليغريني، مدرب سيتي السابق، أن منافسه يملك فرصة كبيرة لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990.

وينصب تركيز فريق المدرب يورغن كلوب على الدوري ودوري أبطال أوروبا بعد الخروج من كأس رابطة الأندية وكأس الاتحاد في إنجلترا.

وقال بيليغريني للصحفيين: “يكون الأمر أسهل للفريق عندما يشارك في مسابقتين مقارنة بفريق آخر يشارك في أربع مسابقات.

“سيتي سيلعب نهائي كأس الرابطة؛ ما يعني تغيير موعد مباراته. إذا بلغ قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سيتم تأجيل موعد مباراة أخرى”.

وأضاف: “سيتي سيلعب في دوري أبطال أوروبا أيضًا؛ لذا الأمر ليس سهلًا للمنافسة في كل المسابقات”.