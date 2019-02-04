القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه وست هام يونايتد نظيره ليفربول المحترف، مساء اليوم الاثنين، بملعب “لندن” الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الـ 12 برصيد 31 نقطة.

وكان ليفربول قد خسر نقطتين في سباق الفوز باللقب أمام ليستر سيتي بالجولة الماضية.

وينتظر الريدز، متصدر الدورى الانجليزي، سلسلة من المباريات القوية والفاصلة خلال الشهر الجارى على المستويين المحلى والأوروبي، وبعد 5 أيام فقط يستضيف بورنموث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي يوم الثلاثاء 19 من الشهر الحالي يحين موعد الاختبار الأوروبي الصعب، حين يستضيف ليفربول فريق بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا.

ويملك وست هام 31 نقطة ويأمل في تحسين مركزه نظرًا لتقارب عدد النقاط وتشابك خمسة أندية في الترتيب من المركز الثامن وحتى الثاني عشر.

وقال مدافع وستهام عيسى ديوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه: “ليفربول فريق جيد ولديه لاعب من أفضل المهاجمين في العالم هو محمد صلاح، لا أظن أن إيقافهم ليس ممكنا”.

ويأمل محمد صلاح، نجم ليفربول، في زيادة غلته من الأهداف للحفاظ على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة وست هام يونايتد مع ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وستكون مذاعة على الهواء عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق حفيظ دراجي.