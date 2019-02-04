ماذا قال سولشاير عن تألق راشفورد في مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي؟

واصل ماركوس راشفورد التألق تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير وعزز سمعة تطوره بتسجيل هدف الفوز 1-صفر لمانشستر يونايتد على مستضيفه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.

وبعد انتقادات المدرب السابق جوزيه مورينيو له لافتقاره “الإمكانات الطبيعية” قارن سولشاير بين راشفورد وكريستيانو رونالدو وكان الضغط على المهاجم الشاب للارتقاء إلى مستوى التوقعات.

وبعد إهدار ضربة رأس من مدى قريب ربما كانت المقارنة مع رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات مبالغة.

لكن بعد ذلك بلحظات سيطر بطريقة مذهلة على تمريرة رائعة من بول بوغبا المتألق أيضًا مع سولشاير، وسدد كرة قوية في الشباك.

وأبلغ سولشاير الصحفيين: “كانت لمسة رائعة. الفتى يتطور ويتحسن. بوغبا وراشفورد يجعلان بعضهما البعض أفضل، وكان التطور مستمرًا بالتأكيد”.

وبعد تسجيل ثلاثة أهداف في الدوري مع مورينيو هز راشفورد الشباك ست مرات في آخر ثماني مباريات ولا يتفوق عليه سوى سون هيونغ-مين، لاعب توتنهام هوتسبير، خلال تلك الفترة في الدوري.

واعتاد مورينيو انتقاد راشفورد ولمسته أمام المرمى، مشيرًا إلى أن فعاليته المتواضعة أمام المرمى “ليست متعلقة بالعمل بل بالإمكانات الطبيعية”.

لكن تألق راشفورد مع سولشاير يلقي الضوء على فشل مورينيو في استخراج الأفضل من مهاجم إنجلترا وليس الافتقار للكفاءة.

وبينما تحسنت فعالية راشفورد مع سولشاير فمعدل تسديداته في أسلوب اللعب الجديد يوضح ثقته الكبيرة.

وبلغ معدل راشفورد أقل من تسديدتين مع مورينيو هذا الموسم لكن بعد رحيل المدرب البرتغالي وصل معدله إلى خمس تسديدات كل 90 دقيقة في الدوري.

ويسدد راشفورد كرتين على الأقل على المرمى في كل مباراة في الدوري مع سولشاير بعدما سدد مرتين أو ثلاث في ثلاث مباريات مع مورينيو هذا الموسم.

وعلى مدار 151 مباراة على مستوى الفريق الأول أحرز المهاجم البالغ عمره 21 عامًا أهدافًا أكثر رونالدو ووين روني، مهاجم يونايتد السابق، ومحمد صلاح، مهاجم ليفربول.