راشفورد يقود مانشستر يونايتد لفوز صعب على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

هز المهاجم ماركوس راشفورد الشباك في مباراته رقم 100، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، ليقود مانشستر يونايتد للفوز 1- صفر على مستضيفه ليستر سيتي، لتستمر البداية المذهلة للمدرب المؤقت أولي جونار سولشار مع فريقه السابق.

وعوض راشفورد إهدار ضربة رأس سهلة، عندما استقبل تمريرة رائعة من بول بوجبا من فوق دفاع ليستر، وسيطر على الكرة بشكل مذهل، قبل أن يسدد في مرمى كاسبر شمايكل من مدى قريب.

ورفع يونايتد رصيده إلى 48 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، فيما بقي ليستر في المركز 11 وله 32 نقطة.

وأصبح راشفورد البالغ عمره 21 عامًا أصغر لاعب يصل إلى 100 مباراة في الدوري الممتاز، مع يونايتد، منذ رايان جيجز في ديسمبر كانون الأول 1993.

ويتألق راشفورد وبوجبا منذ تولي سولشار المسؤولية في أولد ترافورد، عقب إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر، إذ قاد الفريق إلى تسعة انتصارات وتعادل واحد.

وبعدما كان الفريق الضيف هو الأفضل في الشوط الأول، انتفض ليستر بعد الاستراحة، وكان يمكنه إدراك التعادل.

وأنقذ ديفيد دي خيا تسديدة مباشرة من جيمي فاردي في الدقيقة 61، ثم أبعد الحارس الإسباني ركلة حرة من رشيد غزال إلى فوق العارضة، قبل 13 دقيقة من النهاية.