هدف مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي.. راشفورد يتقدم للشياطين (فيديو)

تقم ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بهدف في شباك ليستر سيتي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب “كينج باور”، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ومع حلول الدقيقة التاسعة استلم راشفورد بينية زميله وانفرد بالمرمى وأودع الكرة في الشباك.

ويرغب نادي مانشستر يونايتد في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل عودة اللقب بعد غياب عدة سنوات.

ويسعى نادي ليستر سيتي أيضًا في محاولة الحصول على مركز جيد؛ من أجل خوض منافسات بطولات أوروبية في الموسم القادم.