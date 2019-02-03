يورغن كلوب متحديًا: نادي ليفربول لن ينهار تحت الضغط

قال الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول إن فريقه أظهر أنه يستطيع التعامل ذهنيًا في صراع المنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما عبر فترات تعرَّض فيها لضغط كبير على مدار السنوات الماضية.

وتعادل ليفربول، الذي يتقدم في الصدارة بنقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب الذي انتصر 3/1 على آرسنال، اليوم الأحد، 1/1 مع ضيفه ليستر سيتي، يوم الأربعاء، لتزداد التساؤلات بشأن قدرته على البقاء في طريقه نحو اللقب مع ازدياد التوتر.

وأبلغ كلوب موقع ليفربول الرسمي على الإنترنت قبل أن يحلَّ فريقه ضيفًا على ويستهام يونايتد غدًا الإثنين:”نعم هناك ضغط، وكان هناك ضغط في العام الماضي، والكثير من الضغط عندما خرجنا لمواجهة مانشستر سيتي في دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا، وتعاملنا مع الأمر”.

وأضاف:”كان هناك ضغط (في الدور قبل النهائي) في روما، وكان هناك ضغط في الكثير من اللحظات في الدوري الممتاز، وكان علينا الفوز في كل مباراة”.

وتابع:”هل ستكون هناك لحظات متوترة؟ بالطبع نعم، ولا يجب التهويل من الأمر، لأنه كانت هناك مواقف متوترة في العام الماضي، وقبل عامين، وقبل 3 أعوام، وهذا جزء من كرة القدم”.

ويأمل ليفربول بوضع حد لانتظار 29 عامًا دون لقب الدوري لو صمد حتى نهاية الموسم، ويعلم كلوب أن جماهير الفريق متوترة.

وقال:”هذا الفريق لم يفز باللقب منذ 29 عامًا، لذا كيف يمكن للجماهير أن تجلس وتشاهد مثلما تتم (مشاهدة ) مانشستر سيتي؟”.

وأضاف:”الموقف مختلف، ونحن حقًا بحاجة إلى اللقب، والجماهير أيضًا، وهذا كل ما في الأمر، إنهم بحاجة إليه بشدة، وأتفهم ذلك، وسنحاول ما في وسعنا، لكن لا توجد ضمانات، ولست شخصًا متوترًا”.