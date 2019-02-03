ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (صورة)

حقق مانشستر سيتي فوزًا مثيرًا على ضيفه آرسنال، بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

وسجل النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 3 أهداف (هاتريك)، في الدقائق 1، و44، و61، في حين سجل الفرنسي لوران كوتشيلني هدف آرسنال الوحيد في الدقيقة 11.

وفوز مانشستر سيتي على آرسنال هو الخامس على التوالي بين الفريقين في جميع المسابقات.

وفي وقت سابق تغلب مانشستر يونايتد 1/0 على ليستر سيتي، ضمن مباريات الجولة ذاتها.

وسجل هدف المباراة الوحيد النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة.

وتجنب مانشستر يونايتد الخسارة أمام ليستر سيتي في المباراة العاشرة على التوالي، إذ يعود آخر فوز لليستر سيتي على يونايتد إلى سبتمبر 2014، عندما فاز 5/3.

ومنذ ذلك الحين حقق مانشستر يونايتد الفوز 7 مرات، مقابل 3 تعادلات.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 59 نقطة في المركز الثاني، متأخرًا بنقطتين عن ليفربول المتصدر، الذي يلعب مع ويستهام، الاثنين. ويتقدم بنقطتين عن توتنهام الثالث.

أما مانشستر يونايتد فرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي:

1. ليفربول، 61 نقطة من 24 مباراة.

2. مانشستر سيتي، 59 نقطة من 25 مباراة.

3. توتنهام، 57 نقطة من 25 مباراة.

4. تشيلسي، 50 نقطة من 25 مباراة.

5. مانشستر يونايتد، 48 نقطة من 25 مباراة.

6. آرسنال، 47 نقطة من 25 مباراة.