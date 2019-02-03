سيرجيو أغويرو يقود مانشستر سيتي للفوز على آرسنال والعودة لوصافة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

استعاد مانشستر سيتي توازنه في الدوري الإنجليزي، بعدما حقق فوزًا دراميًا على منافسه آرسنال، بنتيجة 3/1، في قمة منافسات الجولة الـ25 من المسابقة.

وعلى ملعب الاتحاد، أشعل النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو القمة بهدف مبكر بعد 48 ثانية، بضربة رأسية، بعد كرة عرضية من إيميريك لابورت.

لكن آرسنال أدرك التعادل برأسية من المدافع الفرنسي لوران كوتشيلني، بعد ضربة ركنية لعبها لوكاس توريرا، وصلت إلى ناتشو مونريال ثم إلى كوتشيلني.

وفي الدقيقة 44، عاد أغويرو وسجل الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي، مستغلًا كرة عرضية من الإنجليزي رحيم ستيرلينغ.

وواصل أغويرو تألقه بتسجيل الهدف الثالث (هاتريك) في الدقيقة 61، ليرفع رصيده إلى 14 هدفًا، في المركز الثالث على لائحة هدافي الدوري الإنجليزي.

واستعاد مانشستر سيتي توازنه، بعدما خسر 2/1 أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة، في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، الذي يلعب مع ويستهام، الإثنين.

في حين تلقى آرسنال الخسارة السادسة، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز السادس.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين، فاز مانشستر سيتي 5 مرات، بواقع 3/1، و3/0، و3/0، و2/0، واليوم 3/1 في حين يعود آخر فوز لآرسنال على مانشستر سيتي إلى أبريل 2014، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عندما فاز 2/1.

مانشستر سيتي 1 × 0 آرسنال | هدف اغويرو pic.twitter.com/TSpnO42EiG — @grp_moo5a10 ♥???? (@M98483965) ٣ فبراير ٢٠١٩

مانشستر سيتي 1 × 1 آرسنال | هدف كوسينلي pic.twitter.com/KHh7XedrPF — @grp_moo5a10 ♥???? (@M98483965) ٣ فبراير ٢٠١٩

مانشستر سيتي 2 × 1 آرسنال | هدف اغويرو pic.twitter.com/YechOjCUUj — @grp_moo5a10 ♥???? (@M98483965) ٣ فبراير ٢٠١٩