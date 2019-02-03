أهداف مباراة مانشستر سيتي وآرسنال.. 2/1 للسيتيزن (فيديو)

سجل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الأول، في المباراة التي تجمع ناديه مانشستر سيتي مع آرسنال، في قمة منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

وجاء هدف أغويرو مبكرًا، وبالتحديد في الدقيقة الثانية، بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من إيميريك لابورت.

لكن الفرنسي لوران كوتشيلني أدرك التعادل لآرسنال في الدقيقة 11، بضربة رأس أيضًا، بعد كرة ركنية لعبها لوكاس توريرا، قبل أن تصل إلى ناتشو مونريال ثم إلى كوتشيلني.

وعاد أغويرو وسجل الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 44، مستغلًا كرة عرضية من رحيم ستيرلينغ.

مانشستر سيتي 1 × 0 آرسنال | هدف اغويرو pic.twitter.com/TSpnO42EiG — @grp_moo5a10 ♥???? (@M98483965) ٣ فبراير ٢٠١٩

مانشستر سيتي 1 × 1 آرسنال | هدف كوسينلي pic.twitter.com/KHh7XedrPF — @grp_moo5a10 ♥???? (@M98483965) ٣ فبراير ٢٠١٩

مانشستر سيتي 2 × 1 آرسنال | هدف اغويرو pic.twitter.com/YechOjCUUj — @grp_moo5a10 ♥???? (@M98483965) ٣ فبراير ٢٠١٩

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين، فاز مانشستر سيتي 4 مرات، بواقع 3/1، و3/0، و3/0، و2/0، في حين حقق آرسنال الفوز مرة وحيدة بنتيجة 2/1، وكانت في أبريل 2014، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 56 نقطة، متأخرًا بـ 5 نقاط عن المتصدر ليفربول، ونقطة عن توتنهام الثاني، في حين يحتل آرسنال المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

وخسر مانشستر سيتي في الجولة الماضية 2 / 1 أمام نيوكاسل يونايتد، بينما تغلب آرسنال على كارديف سيتي بالنتيجة ذاتها.