تقارير.. البحث عن طائرة إيمليانو سالا المفقودة تحت الماء يبدأ اليوم

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن البحث عن الطائرة المفقودة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا، بدأ اليوم من قبل فرع التحقيق في الحوادث الجوية (AAIB).

ووفقًا للإذاعة البريطانية، فإن البحث سيجري تحت الماء عن الطائرة المفقودة التي تحمل سالا والطيار ديفيد إيبوتسون، إلى جانب السفينة الممولة من القطاع الخاص، بعد تبرع أكثر من لاعب لاستكمال عملية البحث عن الأرجنتيني المفقود، على رأسهم نغولو كانتي، لاعب تشيلسي، وثنائي باريس سان جيرمان أدريان رابيو وكيليان مبابي.

ومن المتوقع أن يستمر البحث لمدة 3 أيام، بينما يستمر البحث الخاص حتى يتم العثور على الطائرة.

???????? Nantes pay tribute to Emiliano Sala ahead of their first home game since his disappearance. pic.twitter.com/sXH2ZhD1oD — Football on BT Sport (@btsportfootball) January 30, 2019

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت العثور على مقاعد ووسائد لطائرة -يرجح أنها تخص سالا والطيار- على شاطئ بالقرب من سورتينفيل في شبه جزيرة كوتينين في فرنسا، يوم الاثنين.

يذكر أن سالا، لاعب نانت الفرنسي السابق، كان يستقل طائرة من فرنسا إلى إنجلترا تمهيدًا لبدء تجربته الاحترافية الجديدة في صفوف كارديف سيتي الإنجليزي، إلا أن الطائرة لم تصل في موعدها لتبدأ عملية البحث عن المفقودين.