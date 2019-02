تقارير.. البحث عن طائرة إيمليانو سالا المفقودة تحت الماء يبدأ اليوم

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن البحث عن الطائرة المفقودة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا، بدأ اليوم من قبل فرع التحقيق في الحوادث الجوية (AAIB).

ووفقًا للإذاعة البريطانية، فإن البحث سيجري تحت الماء عن الطائرة المفقودة التي تحمل سالا والطيار ديفيد إيبوتسون، إلى جانب السفينة الممولة من القطاع الخاص، بعد تبرع أكثر من لاعب لاستكمال عملية البحث عن الأرجنتيني المفقود، على رأسهم نغولو كانتي، لاعب تشيلسي، وثنائي باريس سان جيرمان أدريان رابيو وكيليان مبابي.

ومن المتوقع أن يستمر البحث لمدة 3 أيام، بينما يستمر البحث الخاص حتى يتم العثور على الطائرة.

????????

Nantes pay tribute to Emiliano Sala ahead of their first home game since his disappearance. pic.twitter.com/sXH2ZhD1oD

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 30, 2019