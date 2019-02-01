مدرب كارديف سيتي: بعض اللاعبين رفضوا الانضمام للفريق عقب اختفاء إيمليانو سالا

قال نيل وارنوك مدرب كارديف سيتي الإنجليزي إن بعض اللاعبين رفضوا الانضمام للنادي الويلزي خلال فترة الانتقالات الشتوية عقب اختفاء طائرة الوافد الجديد إيمليانو سالا فوق القنال الإنجليزي الأسبوع الماضي.

وكان اللاعب البالغ عمره 28 عامًا، صاحب الصفقة القياسية في تاريخ كارديف، في طريقه بصحبة الطيار ديفيد إيبوتسون قادمًا من نانت في طريقه لكارديف عندما اختفت الطائرة يوم 21 يناير كانون الثاني الماضي ولم يتم العثور عليها حتى الآن.

ووصف وارنوك فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل مواجهة بورنموث في الدوري غدًا السبت، بأنها “صعبة” وفي ظروف مأساوية.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم: “تفاوضنا مع مهاجم أو اثنين لكنهما رفضا الانضمام للفريق في هذه الظروف، رفضا الانضمام للفريق بعدما حدث، لذلك كانت فترة انتقالات صعبة للغاية”.

ونجح كارديف في التعاقد مع لياندرو باكونا من ريدينج أمس الخميس، اليوم الأخير لفترة الانتقالات.

أبدى وارنوك سعادته بما سيقدمه اللاعب الذي يمثل منتخب كوراكاو.

وأضاف مدرب كارديف بقوله: “كنا محظوظين بالتعاقد مع باكونا، أنه لاعب يعجبني وتابعته خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يمكنه اللعب في أي مركز نحتاجه فيه، شاهدته يلعب في مركز الظهير الأيمن وكذلك الأيسر ولاعب الوسط المدافع وفي الجناح الأيمن، فهو لاعب يمكنه شغل العديد من المراكز”.

ويحتل كارديف المركز 18 في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 24 مباراة.