غوارديولا يستهدف ضم لاعبين إنجليزيين شابين لصفوف مانشستر سيتي

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، استقر على التعاقد مع الدوليين الإنجليزيين الشابين بينجامين تشايلوين، البالغ 22 عاما، الظهير الأيسر لليستر سيتي، وأورون فان بيسكا، البالغ 21 عامًا، لاعب كريستال بالاس.

ويبلغ ثمن اللاعبين على الأقل 80 مليون جنيه إسترليني بواقع 50 مليون لتشايلويل و30 مليون لفان بيسكا، وسيكون اللاعبان محط صراع بين كبار إنجلترا في الصيف المقبل، وقد يرتفع ثمنهما لأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

ويعتقد المدرب الإسباني أن تشايلويل سيحل مشكلة الظهير الأيسر في مانشستر سيتي، بينما بإمكان فان بيسكا اللعب في عدة مراكز في الدفاع ولاعب الوسط الدفاعي، حيث يبحث غوارديولا عن بديل للبرازيلي فيرناندينهو.

وتأتي رغبة غوارديولا في التعاقد مع لاعبين شباب من أجل تعزيز صفوف مانشستر سيتي بلاعبين للمستقبل ولكون الفريق لا يضم سوى 4 لاعبين شباب من مدرسة الفريق في صفوفه.