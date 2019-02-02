برشلونة يقتنص تعادلًا ثمينًا من فالنسيا ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

حقق فريق برشلونة تعادلًا قاتلًا مع فالنسيا بنتيجة (2-2) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 22 من اللدوري الإسباني.

أحرز ليونيل ميسي هدفي برشلونة في الدقيقتين 39 و64، بينما أحرز كيفين جاميرو وداني باريخو هدفي فالنسيا في الدقيقتين 24 و32.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 50 في المركز الأول، فيما يصعد فالنسيا للمركز السابع بعدما وصل للنقطة 30.

برشلونة 2 × 2 فالنسيا | اهداف المباراة تااااابع لـ @Grp_moo5a10 pic.twitter.com/aZrpts0cwr — @grp_moo5a10 (@wVQ5ABjYATj0y1O) February 2, 2019

نجح جاميرو في افتتاح نتيجة اللقاء بالدقيقة 24، مستغلًا توغل رودريغو مورينو من الوسط، ليحرز الهدف الأول أمام أعين شتيغن الذي فشل في التصدي لتسديدته.

في الدقيقة 32 احتسب الحكم ضربة جزاء على روبيرتو الذي منع فاس من الوصول للكرة، لتسفر عن الهدف الثاني للخفافيش من توقيع داني باريخو.

منح أنديانو مايينكو، حكم المباراة ضربة جزاء آخرى ولكن لصالح برشلونة تمكن من خلالها ليونيل ميسي من تضييق الفارق في الدقيقة 39.

نجح ميسي في تعديل النتيجة للبارسا في الدقيقة 64 بمجهود فردي، بعدما استلم كرة على حدود المنطقة سددها ببراعة داخل المرمى وسط غابة من سيقان مدافعي الخفافيش.