أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا.. 2-1 لـ”الخفافيش” (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا.. 2-1 لـ”الخفافيش” (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل كيفن جاميرو الهدف الأول لفريق فالنسيا في شباك نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 49 نقطة من 21 مباراة، في حين يملك فالنسيا 29 نقطة في المركز السابع.

في الدقيقة 32 يضيف دانيال باريخو الهدف الثاني للخفافيش.

في الدقيقة 39 يسجل ليونيل ميسي هدف أول لبرشلونة من ركلة جزاء.

وتعادل الفريقان 1/1 على ملعب ميستايا في جولة الذهاب في أكتوبر الماضي.

وآخر مباراة فاز فيها فالنسيا على برشلونة تعود إلى أبريل 2016، عندما فاز 2/1، وبعدها خسر 5 مرات، وتعادل مرتين.

يشار إلى أن برشلونة وفالنسيا تأهلا إلى نصف نهائي كأس إسبانيا، إلى جانب ريال مدريد وريال بيتيس.

وأعلن إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي جاهز للعودة إلى المباريات، في حين تأكد غياب الحارس الهولندي يسبر سيليسن للإصابة.

وتأتي هذه المباراة قبل موقعة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي ستلعب يوم الأربعاء المقبل.

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