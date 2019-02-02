أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا.. 2-1 لـ”الخفافيش” (فيديو)

سجل كيفن جاميرو الهدف الأول لفريق فالنسيا في شباك نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 49 نقطة من 21 مباراة، في حين يملك فالنسيا 29 نقطة في المركز السابع.

برشلونة 0 × 1 فالنسيا | هدف رودريغو pic.twitter.com/cwEUactgmX — @grp_moo5a10 (@wVQ5ABjYATj0y1O) February 2, 2019

في الدقيقة 32 يضيف دانيال باريخو الهدف الثاني للخفافيش.

برشلونة 0 × 2 فالنسيا | هدف باريخو pic.twitter.com/z4sf4l3mmC — @grp_moo5a10 (@wVQ5ABjYATj0y1O) February 2, 2019

في الدقيقة 39 يسجل ليونيل ميسي هدف أول لبرشلونة من ركلة جزاء.

برشلونة 1 × 2 فالنسيا | هدف ميسي pic.twitter.com/1qsOLmTEJn — @grp_moo5a10 (@wVQ5ABjYATj0y1O) February 2, 2019

وتعادل الفريقان 1/1 على ملعب ميستايا في جولة الذهاب في أكتوبر الماضي.

وآخر مباراة فاز فيها فالنسيا على برشلونة تعود إلى أبريل 2016، عندما فاز 2/1، وبعدها خسر 5 مرات، وتعادل مرتين.

يشار إلى أن برشلونة وفالنسيا تأهلا إلى نصف نهائي كأس إسبانيا، إلى جانب ريال مدريد وريال بيتيس.

وأعلن إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة أن لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي جاهز للعودة إلى المباريات، في حين تأكد غياب الحارس الهولندي يسبر سيليسن للإصابة.

وتأتي هذه المباراة قبل موقعة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي ستلعب يوم الأربعاء المقبل.