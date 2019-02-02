تشيلسي يسحق هيديرسفيلد بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق فريق تشيلسي فوزًا كبيرًا على هيديرسفيلد بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أحرز أهداف تشيلسي هدفان لهيغواين في الدقائق 16 و69، وهدفان لإيدن هازارد في الدقائق 45+1 و66، والهدف الخامس عن طريق ديفيد لويز في الدقيقة 86، ليرتفع رصيد تشيلسي إلى 50 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد هيديرسفيلد عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

شهدت الدقيقة 16 أول أهداف هيغواين مع تشيلسي، وذلك عندما استغل تمريرة كانتي خلف المدافعين وسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء في شباك هيديرسفيلد معلنًا عن هدف البلوز الأول.

تشيلسي 5 × 0 هيدرسفيلد | اهداف المباراة HD تاااااابع لـ @Grp_moo5a10 pic.twitter.com/M8QXWhBEBW — @grp_moo5a10 (@wVQ5ABjYATj0y1O) February 2, 2019

واستطاع قائد تشيلسي أزبيلكويتا أن يحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 45 من الشوط الأول بعد تدخل من كاشونغا، ليتقدم لها هازارد في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع ويسددها بنجاح في شباك هيديرسفيلد معلنًا عن الهدف الثاني لتشيلسي.

وعاد هازارد للتسجيل في الدقيقة 66 من المباراة بعد من باركلي لهازارد الذي يمر بمهارة من الحارس لوسيل، ويسكن الكرة الشباك معلنًا عن الهدف الثالث للبلوز.

وفي الدقيقة 69 أحرز هيغواين واحدًا من أفضل أهداف المباراة، بعد تمريرة من كانتي لهيغواين الذي سدد بقوة وبشكل رائع من خارج منطقة الجزاء، معلنًا عن الهدف الرابع لفريقه والثاني له.

وتمكن البرازيلي ديفيد لويز أن يضيف الهدف الخامس لتشيلسي في الدقيقة 86 من المباراة، بعد ركنية من ويليان على رأس لويز الذي اصطدمت رأسيته باللاعب كاشونغا لتحول اتجاهها إلى مرمى هيديرسفيلد.