هدف مباراة تشيلسي وهيديرسفيلد.. غونزالو هيغواين يضع “البلوز” في المقدمة (فيديو)

سجل غونزالو هيغواين الهدف الأول لفريق تشيلسي في شباك نظيره هيديرسفيلد تاون، في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي يقام على ملعب “ستامفورد بريدج”.

تشيلسي 1 × 0 هيدرسفيلد | هدف هيجواين pic.twitter.com/SOXOpReZj5 — @grp_moo5a10 (@wVQ5ABjYATj0y1O) February 2, 2019

ويحتل فريق تشيلسي المركز الخامس في جدول الترتيب الإنجليزي برصيد 47 نقطة بنفس رصيد فريق آرسنال، صاحب المركز الرابع في حين يحتل فريق هيديرسفيلد تاون المركز العشرين والأخير في سلم الترتيب برصيد 17 نقطة.

ويسعى فريق تشيلسي في هذا اللقاء إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لاستعادة توازنه بعد الخسارة ضد بورنموث في الجولة الماضية، في حين يتطلع فريق هيديرسفيلد تاون في هذه المواجهة للخروج بنتيجة إيجابية ومرضية.