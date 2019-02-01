ساري: تشيلسي لن يغير طريقته رغم سوء النتائج

أكد ماوريتسيو ساري، مدرب تشيلسي، اليوم الجمعة، أن فريقه لن يتخلى عن أسلوبه القائم على الاستحواذ وسيواصل الاعتماد بشكل كبير على صانع اللعب جورجينيو، رغم الهزائم المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعرض تشيلسي لهزيمة مهينة 4-صفر من بورنموث، يوم الأربعاء، في أسوأ خسارة له في الدوري منذ 1996، وتبعت هزيمته 2-صفر من آرسنال.

ورغم الهيمنة على الكرة أمام بورنموث، عجز تشيلسي عن الوصول لمرمى منافسه في ظل فرض رقابة على جورجينيو، لكن ساري أكد أنه لن يغير طريقة 4-3-3 عند مواجهة هدرسفيلد تاون، غدًا السبت.

وقال ساري للصحفيين: “أولًا أريد تطبيق الخطة الأولى بشكل متقن، ولا أريد تغيير شيء لا يعمل بل أود رؤية اللاعبين في حالة جيدة أولًا، وبعدها سننظر في مسألة التغيير”.

وأشار إلى وجود جوانب بالخطة في حاجة للتحسن.

وأضاف: “احتاج للتحدث مع اللاعبين ودمجهم بشكل أكبر ونحتاج للتحسن في رد الفعل. نملك الكثير من المهارات الفردية في الهجوم. التغيير ليس سهلًا”.

وانتقد المدرب الإيطالي لاعبيه بعد مباراة بورنموث، وكرر ما قاله سابقًا بأنه غير قادر على تحفيزهم.

وتابع: “قلت إنني ربما لم أتمكن من تحفيزهم، إذا كانت هناك بعض المشكلات الذهنية فهي تتعلق باللاعبين أو بالجهاز الفني أو بالنادي، بالتأكيد نقوم بشيء خاطئ والمسؤولية على الطاقم التدريبي في المقام الأول، وهذا جزء من العمل بالطبع لكنني أود تغيير العقلية”.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 47 نقطة من 24 مباراة.