مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي.. سولشاير سعيد بتشكيلة فريقه رغم عدم إبرام صفقات في يناير

يشعر أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، بالرضا عن تشكيلته رغم عدم ضم أي لاعب في انتقالات يناير كانون الثاني ويؤمن بأن الفريق يتمتع بقوة كافية تؤهله للوجود ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان يونايتد يبتعد بفارق 11 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا عندما تولى المدرب النرويجي القيادة خلفًا لجوزيه مورينيو في ديسمبر كانون الأول الماضي.

لكن الفارق تقلص إلى نقطتين فقط بعد ستة انتصارات وتعادل واحد.

ويحتل يونايتد المركز السادس قبل أن يحل ضيفًا على ليستر سيتي، غدًا الأحد، وقال سولشاير إن فريقه يطمح للوصول للمربع الذهبي والتأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

وأبلغ مؤتمرًا صحفيًا: “قضينا ستة أسابيع سويًا وأدركنا نقاط القوة والضعف لدينا”.

وأضاف: “أعتقد أننا رفعنا سقف التحديات وربما سننتقل إلى المستوى التالي لأننا منحنا أنفسنا فرصة للوجود ضمن الأربعة الكبار في وقت أسرع مما اعتقدنا”.

وبعد مواجهة ليستر سيحل يونايتد ضيفًا على فولهام المتعثر قبل أن يستضيف باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا ثم يزور ملعب تشيلسي في الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي لاحقًا هذا الشهر.

ثم سيستضيف رجال سولشاير الغريم ليفربول في أولد ترافورد قبل مواجهة كريستال بالاس في الدوري. وأوضح: “ليست مباريات كثيرة لكنها صعبة. سيكون شهرًا شاقًا لكن لدي تشكيلة كبيرة.

“ينقصنا فقط ماركوس روخو الذي سيغيب لفترة بينما سيكون من المتاح إراحة لاعبين والدفع بآخرين”.