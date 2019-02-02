رغم تألقه مع مانشستر يونايتد.. سكولز يفتح النار على بول بوغبا

فتح بول سكولز، لاعب مانشستر يونايتد السابق، النار على الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال سكولز، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ذا صن” البريطانية: “الأزمة بين بوغبا والبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق السابق، اللاعب الفرنسي يلعب لحسابه وليس لحساب مدربه”.

وأضاف “بوغبا فقد احترامه الكامل لمورينيو قبل أن يرحل الأخير عن تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي”.

وأردف “لا أتفق مع سلوك بوغبا تجاه مورينيو، ولكن اللاعب الآن يقدم أفضل ما لديه مع أولي سولسكاير الذي جعله لاعبًا رئيسيًا”.

وواصل سكولز “لست متأكدًا من أن تعامل سولسكاير مع بوغبا سبق أن وجده الأخير من مدربه الأسبق ماسيميليانو آليغري في يوفنتوس”.

وكان الخلاف بين مورينيو وبوغبا أحد أبرز أسباب تراجع مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب البرتغالي.