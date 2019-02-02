توتنهام يقتنص فوزًا ثمينًا من نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

توتنهام يقتنص فوزًا ثمينًا من نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا على نيوكاسل بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه سون هيونغ مين، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

ورفع توتنهام رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة أمام مانشستر سيتي، و4 نقاط خلف ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 24 نقطة في المركز 14.

وبإمكان مانشستر سيتي أن يستعيد المركز الثاني، حال فوزه على ليستر سيتي، غدًا الأحد.

يذكر أن هذا الفوز هو 19 لتوتنهام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ست مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي رقم 13 لنيوكاسل هذا الموسم، مقابل الفوز في 6 مباريات والتعادل في مثلها.

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