ماوريسيو بوكيتينو غاضب من فشل توتنهام في التعاقد مع لاعبين جدد

أعرب ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن خيبة أمله؛ لعدم تعاقد النادي مع لاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه أكد أن فريقه سيواصل القتال لإنهاء المسابقة في أعلى مركز ممكن.

وبات توتنهام أول فريق في حقبة الدوري الممتاز لم يتعاقد مع أي لاعب جديد خلال فترتين متتاليتين للانتقالات، لكن رغم ذلك لا يزال يتأخر عن ليفربول ومانشستر سيتي فقط في الترتيب قبل استضافة نيوكاسل يونايتد، في وقت لاحق اليوم السبت.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي: “بالطبع أردت تدعيم صفوف الفريق، لكن في حال عدم التعاقد مع أي لاعب جديد فنحن بحاجة للالتزام بمشروع النادي”.

“بالطبع أشعر بخيبة أمل؛ لأننا في مركز جيد للغاية، وربما بمساعدة بعض اللاعبين الجدد، كان يمكننا التخلص من أي عذر يتعلق بأننا لسنا منافسًا حقيقيًا على اللقب”.

“رغم ذلك نحن لا زلنا قريبين وسنواصل القتال لإنهاء المسابقة في أعلى مركز ممكن”.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن توتنهام تفاوض مع ميشي باتشواي لاعب تشيلسي في آخر أيام فترة الانتقالات، يوم الخميس الماضي، لكن المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا انضم إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة.