مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد.. بوكيتينو يكشف تطورات إصابة هاري كين

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، يوم الجمعة، إن مهاجمه المصاب هاري كين يتعافى بشكل جيد ويتطلع للعودة في أسرع وقت ممكن.

ويحتل توتنهام، الذي يستضيف نيوكاسل يونايتد على استاد ويمبلي، غدًا السبت، المركز الثالث في الترتيب بفارق سبع نقاط عن ليفربول المتصدر قبل 14 مباراة على نهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يغيب كين، هداف النادي الواقع في شمال لندن برصيد 14 هدفًا في الدوري هذا الموسم، حتى مارس/ آذار، بعد إصابته بقطع في أربطة الكاحل ضد مانشستر يونايتد يوم 13 يناير/ كانون الثاني.

ونشر اللاعب قبل أيام مقطع فيديو في حسابه على تويتر، أظهره وهو يجري تدريبات خفيفة، مما زاد من آمال عودته للعب مبكرًا.

Getting stronger every day. Lots more work to do ☀️ #RehabWork pic.twitter.com/dtfEYqDzZ1

— Harry Kane (@HKane) January 31, 2019