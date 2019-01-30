قبل مباراة توتنهام ضد واتفورد.. هل يمهد بوكيتينو للرحيل عن قيادة “السبيرز”؟

خرج الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام، بتصريحات مثيرة للجدل بشأن مستقبله مع الفريق.

وقال بوكيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة “صن” البريطانية: “أحب وظيفتي وهذا التحدي الكبير. عندما وصلت إلى توتنهام كنت أعرف أن التحدي سيكون صعبًا”.

وأضاف: “نحن ضحايا نجاحنا الخاص، كان النادي في مستوى مختلف، أنا شخص إيجابي للغاية وسألتزم مع النادي وأساعده على تحقيق كل ما يريده”.

وقاد بوكيتينو الفريق إلى الوجود ضمن المراكز الأربعة الأولى بالبريميرليغ في المواسم الثلاثة الماضية، لكنه على الرغم من ذلك غير قادر على الفوز بأي بطولة حتى الآن.

وعندما سُئل خلال حديثه عما إذا كان سيبقى في النادي خلال العام المقبل، شدد: “لا يمكنني أن أعدك بذلك، يعتمد الأمر على مزاج الرئيس، والقرار للنادي، الأمر ليس قراري فقط”.

وتابع: “لقد وقعت على عقد لمدة 5 سنوات وأنا أحترم عقدي، ولكن التوقيع على عقد مدته 5 سنوات لا يعني أنك ستكون هنا إلى الأبد”.

وعن سبب فشل الفريق في المنافسة مع ليفربول ومانشستر سيتي، أوضح: “لم يصل توتنهام إلى هذا المستوى، لذلك عندما لا نستطيع شراء غسالة، سنحصل على مجفف يمكنه القيام بالوظيفة نفسها، وبدلًا من الأريكة سنحصل على كرسي”.

وأكد المدرب الأرجنتيني أنه واثق من بقاء هاري كين وديلي ألي في النادي، رغم جفاف الألقاب.

واختتم: “كنا بحاجة إلى أن التواجد في دوري الأبطال لاستقطاب أفضل اللاعبين، والآن نحن في دوري الأبطال ونتحدث عن عدم القدرة على الحفاظ على هؤلاء اللاعبين!”.