تقارير.. مصير سولشاير في قيادة مانشستر يونايتد بشكل دائم مرتبط بمواجهتي باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تفكر في الإبقاء على النرويجي أولي جونار سولشاير مدربًا دائمًا للفريق بعد نهاية الموسم الحالي، حال تجاوزه فريق باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحسب الصحيفة، فالتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا سيرفع أسهم المدرب المؤقت الحالي في البقاء مدربًا دائمًا، وبعقد جديد في الصيف المقبل.

وحسب مصادر من مانشستر يونايتد، فالرئيس التنفيذي للفريق إد وودورد التقى المدرب النرويجي في مدينة الفريق الرياضية، وأبلغه شكر الإدارة على العمل الكبير الذي قدمه في المدة الأخيرة، والذي أعاد الفريق للتنافس على مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحقق مانشستر يونايتد 8 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات رفقة سولشاير، ورغم كون التعادل الأخير كان مخيبًا للآمال، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد اعتبرت العودة في 5 دقائق من هزيمة 2-0 إلى تعادل 2-2 نتيجة جيدة تؤكد الروح القتالية التي زرعها المدرب النرويجي.

وقال مصدر من الفريق للصحيفة: “ليس هناك عرض مضمون لسولشاير للبقاء مدربًا دائمًا، لكن إد وودورد يقف في صف المدرب، وملاك الفريق يملكون الكلمة الأخيرة”.

وأضاف المصدر، أن الرئيس التنفيذي دافع عن بقاء سولشاير، لكن مع نتيجة إيجابية خلال مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وساهم سولشاير من خلال تغيير الأجواء في الفريق في مساعدة الإدارة على تمديد عقود بعض النجوم، حيث مدد أنتوني مارسيال عقده، وينتظر أن يمدد كل من بول بوغبا وراشفورد ودافيد دي خيا وهيريرا عقودهم في الأسابيع المقبلة.