تقارير: مانشستر يونايتد يوافق على انتقال مروان فيلايني إلى شاندونغ الصيني

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، توصل لاتفاق بشأن انتقال لاعب الوسط مروان فيلايني إلى شاندونغ لونينغ الصيني.

لكن الصفقة قد تتأجل حتى فتح باب الانتقالات في الصين، يوم 28 فبراير/ شباط المقبل.

ولعب البلجيكي فيلايني بانتظام في يونايتد تحت قيادة المدربين السابقين ديفيد مويز ولويس فان جال وجوزيه مورينيو، وتم استغلاله كمهاجم مساند، لكنه خرج من حسابات المدرب المؤقت أولي جونار سولسكاير.

ووقع فيلايني على عقد يمتد مع يونايتد حتى 2020، في يونيو/ حزيران الماضي.

ووصل فيلايني إلى يونايتد في 2013 مقابل 27.5 مليون جنيه إسترليني (36 مليون دولار)، بعد أن تعاقد معه مويز مدربه السابق في إيفرتون.

وكان مورينيو يستغل فيلايني فارع الطول كورقة رابحة بمقاعد البدلاء، لاستغلال الكرات الهوائية في الفترات الأخيرة من المباريات.

وانضم فيلايني إلى إيفرتون قادمًا من ستاندرلييغ البلجيكي في 2008.