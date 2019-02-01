برندان رودجرز يحذر نادي ليفربول من تكرار موسم 2013/2014

حذر برندان رودجرز، مدرب سيلتك الإسكتلندي، والمدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، من تكرار سيناريو العام 2014، عندما خسر الريدز لقب الدوري الإنجليزي في الجولات الأخيرة.

ونقلت شبكة “توك سبورت” الإنجليزية عن رودجرز قوله: “لا يزال الطريق طويلًا أمام ليفربول، يتبقى 14 مباراة على انتهاء البطولة”.

وأضاف: “عندما نصل إلى 10 مباريات على نهاية البطولة ستحدث تغييرات جديدة، وعندما يتبقى 5 مباريات فقط على النهاية ستظهر تغييرات أخرى”.

وأردف رودجرز: “عليهم أن يحافظوا على هدوئهم، والتركيز على اللعب جيدًا، وإذا نجحوا في فعل ذلك، سيكون لديهم الفرصة للفوز بالدوري الإنجليزي”.

وفشل ليفربول في توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 10 نقاط، عندما سقط 1/2 أمام منافسه في 3 يناير الماضي، ليتقلص الفارق إلى 4 نقاط، وكانت الفرصة مواتية للريدز لتوسيع الفارق إلى 7 نقاط مجددًا، بعد أن خسر مانشستر سيتي 1/2 أمام نيوكاسل، الثلاثاء، لكن ليفربول تعادل 1/1 مع ليستر سيتي، الأربعاء، ليصل الفارق إلى 5 نقاط مع تبقي 14 جولة على نهاية المسابقة.

وواصل رودجرز: “أنظر إلى موسم 2013/2014، آخر 14 مباراة لنا فزنا في 12، تعادلنا في واحدة، وخسرنا في أخرى، لكن في النهاية خسرنا اللقب”.

وأردف: “كان موسمًا صعبًا على ليفربول، الآن عليهم المحافظة على الهدوء، والتركيز على البطولة بشكل عام وليس على مباراة وحيدة”.

وحل ليفربول في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي موسم 2013/2014، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي أحرز اللقب برصيد 86 نقطة.

يشار إلى أن آخر لقب في الدوري الإنجليزي لنادي ليفربول يعود إلى موسم 1989/1990.