كلوب يهاجم حكم مباراة ليفربول وليستر سيتي بسبب محمد صلاح (فيديو)

هاجم الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، التحكيم في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، في المرحلة الـ24 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريميرليغ.

وأهدر ليفربول فرصة توسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 7 نقاط، بعد سقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام ليستر على ملعب أنفيلد، مساء الأربعاء.

How’s that not a penalty ? #Liverpool Salah pic.twitter.com/JSQYopz6cp

ويتصدر ليفربول المسابقة برصيد 61 نقطة، بفارق 5 نقاط عن السيتي، في حين يحتل توتنهام هوتسبير المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

وقال كلوب بعد مباراة ليفربول وليستر سيتي: “بالطبع كان لدى ليستر سيتي فرص لتسجيل المزيد من الأهداف، وبالتالي فإن نتيجة التعادل تعتبر مرضية بالنسبة لنا”.

وأضاف: “أعتقد أن ليفربول كان يستحق ركلة جزاء خلال المباراة، لا أعلم لماذا لم يحتسب الحكم ركلة جزاء واضحة لصالحنا”.

Really poor refereeing from Atkinson, stonewall penalty there. pic.twitter.com/5671p7eoKI

— . (@VintageSalah) ٣٠ يناير ٢٠١٩