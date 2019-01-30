ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام ليستر سيتي ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

خطف فريق ليستر سيتي نقطة بالتعادل مع مضيفه ليفربول 1/1، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

سجل هدف ليفربول اللاعب السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 3، وتعادل المدافع هاري ماجواير لليستر سيتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وبهذا التعادل يواصل ليفربول احتلال صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة من 24 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وعاد توتنهام بهدفين عبر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون والإسباني فيرناندو لورينتي في الدقيقتين 80 و87 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل توتنهام هوبير المركز الثالث برصيد 54 نقطة، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وفي الجولة نفسها اكتسح فريق بورنموث، ضيفه تشيلسي بأربعة أهداف دون رد.

أحرز رباعية بورنموث، النرويجي جوشوا كينغ (هدفين) في الدقيقتين 47 و74، وديفيد بروكس وتشارلي دانيلز في الدقيقتين، 63 و90+5 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 47 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتقى بورنموث للمركز العاشر برصيد 33 نقطة.

كما تعادل ساوثهامتون مع ضيفه كريستال بالاس بهدف لكل منهما.

تقدم كريستال بالاس بهدف عن طريق ويلفريد زاها في الدقيقة 41 من زمن اللقاء.

وعاد أصحاب الأرض بهدف التعادل عبر جيمس وارد في الدقيقة 77 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى كريستال بالاس للمركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن ساوثهامتون.