هدف مباراة ليفربول وليستر سيتي.. ماني يتقدم لـ”الريدز” (فيديو)

تقدم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول بهدف في شباك نظيره ليستر سيتي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستلم ماني الكرة في الدقيقة الثالثة وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

وتبدو حظوظ ليفربول في تحقيق فوزه الـ20 بالنسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هي الأوفر، لا سيما أن الفريق يتمتع بدفاع صلب لم يدخل مرماه سوى 13 هدفًا في 23 مباراة، في حين يواصل ثلاثي خط الهجوم المكون من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه هوايته التهديفية.

فيما يعيش ليستر سيتي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في بطولة الدوري، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الفريق أن يحتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة خلف وولفرهامبتون وواتفورد وإيفرتون، فبعد أن خاض الفريق 23 مباراة، فاز في تسع، وتعادل في أربع، وخسر 10 مواجهات.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، متقدمًا بفارق هدفين عن مهاجم توتنهام هاري كين، المصاب حتى مطلع مارس المقبل، وبفارق هدف عن أوباميانغ، لاعب آرسنال.