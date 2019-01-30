القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم فريق ليفربول بنظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمعهما بملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

وتبدو حظوظ ليفربول في تحقيق فوزه الـ20 بالنسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هي الأوفر، لا سيما أن الفريق يتمتع بدفاع صلب لم يدخل مرماه سوى 13 هدفًا في 23 مباراة، في حين يواصل ثلاثي خط الهجوم المكون من المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه هوايته التهديفية.

فيما يعيش ليستر سيتي موسمًا لا يحسد عليه حتى الآن في بطولة الدوري، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الفريق أن يحتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة خلف وولفرهامبتون وواتفورد وإيفرتون، فبعد أن خاض الفريق 23 مباراة، فاز في تسع، وتعادل في أربع، وخسر 10 مواجهات.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، متقدمًا بفارق هدفين عن مهاجم توتنهام هاري كين، المصاب حتى مطلع مارس المقبل، وبفارق هدف عن أوباميانغ، لاعب آرسنال.

وكان صلاح قاد فريق ليفربول لتحقيق الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 4 –3 في المباراة التي جمعتهما بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة “البريميرليغ”.

ورفع الدولي المصري رصيده إلى 50 هدفًا بشكل عام في الدورى الإنجليزي الممتاز وأصبح رابع أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل لهذا الرقم المميز، إذ خاض 72 مباراة فقط في المسابقة وهو نفس رقم فيرناندو توريس، نجم الريدز وتشيلسي السابق.

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD2، بتعليق علي محمد علي.