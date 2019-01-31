تقرير: ريال مدريد يرصد رقمًا ضخمًا للتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد

يواصل ريال مدريد سعيه للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد مقابل مئة مليون جنيه إسترليني، قبل الصيف المقبل ، مستغلًا رفض اللاعب الشاب تجديد عقده مع مانشستر يونايتد.

ولا يوافق راشفورد على التفاوض بشأن عقد جديد مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي، بينما وافق زميله الفرنسي أنطوني مارسيال على عقد جديد لمدة خمس سنوات، بينما يفضل الدولي الإنجليزي الانتظار لحين الصيف، قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن هذا القرار شجع النادي الملكي في مواصلة سعيه للتعاقد مع راشفورد البالغ عمره 21 عامًا، وكان يفضل الرحيل خلال فترة المدرب السابق جوزيه مورينيو.

ولم يدفع مورينيو مهاجمه راشفورد في مكانه المفضل؛ لذلك كان منفتحًا على الرحيل عن النادي الإنجليزي، لكن الوضع تغير مع تولي النرويجي أولي غونار سولشاير المسؤولية مؤقتًا، ورغم ذلك لا يزال ريال مدريد يفتح قنوات اتصال مع وكيل أعمال راشفورد.

ويحصل راشفورد حاليًا على 60 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهذا المبلغ سيستمر حتى نهاية الموسم المقبل، مع وجود خيار أمام النادي لتمديده لمدة عام آخر.

لكن يونايتد يريد تجديد عقد اللاعب لمدة أطول مع زيادة راتبه أكثر من ثلاثة أضعاف، ليصبح 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، بينما سيمنحه ريال مدريد 250 ألفًا في الأسبوع.

ورغم ذلك لا يزال راشفورد عازمًا على البقاء في “أولد ترافورد”، لكن اهتمام ريال مدريد سيظل مصدرًا لقلق يونايتد، وكذلك إمكانية رحيل سولشاير وتولي مدير فني جديد المسؤولية، حينها من الممكن أن يغير طريقة لعبه أو يجلب مهاجمًا بديلًا يفضله بدلًا من اللاعب الشاب.

وسجل راشفورد خمسة أهداف في سبع مباريات تحت قيادة سولشاير، وأهدر فرصة خطيرة في التعادل 2-2 مع بيرنلي، في أولد ترافورد يوم الثلاثاء.