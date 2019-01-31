راكيتيتش نجم نادي برشلونة يتحدث عن موقفه من عروض تشيلسي ومانشستر يونايتد

خرج الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش نجم وسط نادي برشلونة الإسباني عن صمته، إزاء التقارير التي أشارت مؤخرًا إلى رغبة نادي تشيلسي ونادي مانشستر يونايتد في التعاقد معه.

وينتهي عقد راكيتيتش رفقة برشلونة في منتصف عام 2021، علمًا أن الكرواتي الدولي البالغ من العمر 30 عامًا، لم يجدد عقده حتى الآن مع البلوغرانا.

وانتقل راكيتيتش إلى برشلونة من نادي إشبيلية في يوليو 2014 مقابل 20 مليون يورو.

وقال راكيتيتش في تصريحات عقب صعود برشلونة إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه الساحق في لقاء الإياب على إشبيلية 6-1 في ملعب كامب نو: “منذ أن انتقلت إلى برشلونة وأنا أسمع الكثير من الأخبار عن رحيلي، ولكنني لا أزال لاعبًا هنا في البارسا”.

وأضاف راكيتيتش: “أنا سعيد للغاية في برشلونة، ولا أرغب في الرحيل إلى أي مكان آخر، سواء الدوري الإنجليزي أو غيره”.

ولكن راكيتيتش اعترف أن مستقبله لا يزال غير واضح المعالم في برشلونة حتى الآن.

وقال إن النادي لم يفاتحه في مسألة تجديد عقده، وأشار إلى أنه بعث رسالة إلى رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو حول هذا الأمر من أجل حسم الموقف.