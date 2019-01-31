تصريحات هامة من ليونيل ميسي بعد “الريمونتادا” الجديدة.. ماذا قال؟

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، أن الفريق يرغب في الفوز بكل الألقاب بعد ريمونتادا إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والفوز على إشبيلية 6-1 وبلوغ نصف النهائي.

وحقق برشلونة ريمونتادا جديدة على طريقة التأهل أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا حينما خسر ذهابًا برباعية ثم عاد وحقق 6 أهداف، حيث حول تأخره ذهابًا أمام إشبيلية بهدفين، لفوز بستة أهداف في مباراة الإياب بربع نهائي كاس ملك إسبانيا.

وقال ميسي لقناة النادي:” قالوا إننا لا نرغب في التأهل لكأس الملك، هذا الفريق يرغب في الفوز بالألقاب الثلاثة، ولن نتخلى عن أي منافسة، نحن نستهدف الثلاثية .”

وقدم النجم الأرجنتيني شكره لجماهير الكامب نو قائلًا:” أشكر الجماهير التي جاءت لمساندنا كما تفعل دائمًا، لم يكن الأمر سهلًا لكننا فعلنا ذلك بشكل جيد، من حسن الحظ تمكنا من تجاوز الدور والتأهل لنصف النهائي .”

وتحدث ميسي عن تركه ضربة جزاء لفيليب كوتينيو :” سجل ضربة جزاء أمام ليفانتي، وكنا متفقين أنه سيسدد ضربة الجزاء في اللقاء، سددها بشكل جيد وسجل.”

وانتقد ميسي نفسه بسبب تضييع فرصة سهلة في اللقاء قائلًا:” كانت لدي فرص للتسجيل قبل أن أسجل هدفي رقم 50 في كأس الملك، حققت ذلك بعد أن حسم اللقاء بهدف لويس سواريز.”

وسجل ميسي هدفه رقم 50 في لقاءات كأس ملك إسبانيا من 70 لقاءً وهو الهدف الثاني في كأس ملك إسبانيا وسجل 19 هدفًا في الليغا و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.