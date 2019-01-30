ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 24 (صورة)

فشل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الاستفادة من سقوط مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع ضيفه ليستر سيتي اليوم الأربعاء.

ووسع فريق المدرب يورغن كلوب صدارته إلى خمس نقاط فوق سيتي الذي خسر 2-1 أمس الثلاثاء وسيكون ليفربول غاضبًا من عدم الابتعاد بسبع نقاط أمام حامل اللقب.

ورفع ليفربول، الذي لم يفز باللقب منذ 1990، رصيده إلى 61 نقطة فيما يملك سيتي 56 نقطة ويتقدم بنقطتين على توتنهام هوتسبير الذي انتصر 2-1 على واتفورد.

وعاد توتنهام بهدفين عبر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون والإسباني فيرناندو لورينتي في الدقيقتين 80 و87 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل توتنهام هوبير المركز الثالث برصيد 54 نقطة، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وفي الجولة ذاتها اكتسح فريق بورنموث، اضيفه تشيلسي بأربعة أهداف دون رد.

أحرز رباعية بورنموث، النرويجي جوشوا كينغ (هدفين) في الدقيقتين 47 و74، وديفيد بروكس وتشارلي دانيلز في الدقيقتين، 63 و90+5 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 47 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتقى بورنموث للمركز العاشر برصيد 33 نقطة.

كما تعادل ساوثهامتون مع ضيفه كريستال بالاس بهدف لكل منهما.

بهذه النتيجة، ارتقى كريستال بالاس للمركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن ساوثهامتون.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: