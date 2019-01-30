تقارير.. مارسيال يتفق مع مانشستر يونايتد على تمديد تعاقده

كشفت تقارير صحفية على أن الفرنسي أنتوني مارسيال، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، توصل لاتفاق مع إدارة ناديه لتمديد تعاقده.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة “مونت كارلو”، فإن مارسيال توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد، يقضي بتمديد عقده مع الفريق الإنجليزي لمدة 5 سنوات، بحيث ينتهي عقده الجديد في صيف 2024.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية، أن توقيع العقد الرسمي بين اللاعب والنادي لن يطول، ومن المرجح أن يتم قبل يوم الجمعة المقبل.

وقام مانشستر يونايتد، مؤخرًا، بتفعيل خيار تمديد عقد مارسيال لعام إضافي، حيث كان عقده السابق ينتهي في صيف عام 2019، قبل التوصل لاتفاق لبقاء اللاعب لسنوات إضافية.

يذكر أن مارسيال ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في فترة المدرب السابق جوزيه مورينيو، بسبب علاقته المتوترة مع المدرب البرتغالي، وهو ما تغير بعد قدوم أولي جونار سولشاير.