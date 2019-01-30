مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي.. سولشاير يحذر لاعبيه من الرضا عن أنفسهم بعد صدمة التعادل

حذر أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، لاعبيه من عدم التفكير في أن الفوز سيتحقق بسهولة بعدما تعادل الفريق 2-2 على أرضه مع بيرنلي لتتوقف سلسلة من ستة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل يونايتد هدفين قرب النهاية لينتزع التعادل، يوم الثلاثاء، بعدما بدا أن بيرنلي سيذيق سولشاير خسارته الأولى كمدرب ليونايتد.

وقال المدرب النرويجي: “خطورة الفوز ربما تكون في التفكير أن ما تحقق يمنح الفرصة للبدء بقوة 90% لأننا نفوز بهدف أو هدفين.

“لكن لا يجب أن يحدث ذلك. يجب أن نبدأ بشكل لائق في كل مباراة ولم نفعل ذلك بالشكل الذي يتسبب في مشكلات لبيرنلي”.

وضغط يونايتد، الذي تراجع بفارق نقطتين عن آرسنال، خامس الترتيب، على دفاع بيرنلي لكنه صنع القليل من الفرص الخطيرة عن طريق الكرات العرضية.

وقال سولشاير: “كنا نعرف أنه (بيرنلي) يتميز بالتنظيم وكنا سعداء لمجرد إرسال كرات عرضية. كنا في حاجة إلى إيقاع أفضل واللعب بسرعة أكبر واللعب بأسلوبنا في منطقة الجزاء”.

ورغم ذلك شعر مهاجم يونايتد السابق، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر كانون الأول، بالسعادة بسبب الانتفاضة في الدقائق الأخيرة.

وقال المدرب المؤقت: “أنا سعيد جدا برد الفعل” كما أشار إلى أن الفريق كان بوسعه الخروج بالانتصار لكن الوقت لم يكن كافيًا لذلك.